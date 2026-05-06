京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）の遺体が見つかった事件で、府警は、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）（死体遺棄容疑で逮捕）を６日に殺人容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。府警は、自宅近くの公衆トイレが殺害場所だと判断。動機など詳しい経緯を調べる。捜査関係者によると、安達容疑者は３月２３日朝、同市内の公衆トイレで、結希君を殺害した疑いが