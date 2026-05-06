政府は、商業施設などで流す楽曲の使用料を歌手や演奏家も受け取れるようにするため、著作権法改正案を今国会に提出する方向で調整に入った。現在は作詞家や作曲家だけに支払われており、適切な対価が歌手らにも還元される仕組みを整え、海外展開を後押しする狙いがある。今月中旬にも閣議決定する方針だ。複数の関係者が明らかにした。改正案では、ホテルやレストラン、イベントなど「公の場」で流す楽曲について、歌手や演奏