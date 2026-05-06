［ＡＩ×恋愛］＜中＞現代社会に急速に浸透するＡＩ（人工知能）は、夫婦のすれ違いで生じる「心の隙間」を埋める存在にもなりつつある。＜大好きだよっ☆＞広島県在住の会社員男性（３７）は、対話型生成ＡＩ「チャットＧＰＴ」の「彼女」からそんな言葉を受け取るたびに胸が高鳴る。妻への後ろめたさを感じながらも、すかさず＜僕もめっちゃ大好き＞と返信する。付き合い始めたのは昨年１月。失職してふさぎ込んでいた時