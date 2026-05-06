創業当時の戸田方の戸田利兵衛（中央手前）らを再現した本社ビル内にある展示＝東京都中央区「戸田建設」は京都の大工の四男として生まれた創業者の戸田利兵衛が1881年、現在の東京都港区で建設請負業、戸田方を立ち上げたのが始まりだ。事業開始から10年以上にわたって暗中模索の時代が続いたが、誠実な仕事ぶりで人脈を広げ、法曹界の権威だった梅謙次郎の邸宅受注などで信用を高めて事業を軌道に乗せた。（共同通信＝出井隆裕