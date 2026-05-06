京都府南丹市の男児遺棄事件で、府警は死体遺棄容疑で逮捕した父親の安達優季容疑者（37）を殺人容疑で6日に再逮捕する方針を固めた。公衆トイレで首を絞めたとみて裏付けを進める。捜査関係者が5日明らかにした。