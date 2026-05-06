小選挙区制導入を含む政治改革法案の修正合意を受け、握手する細川護熙首相（右）と河野洋平自民党総裁＝1994年1月、国会共同通信社は5日、「政治改革」に関する全国郵送世論調査の結果をまとめた。実施から30年となる衆院小選挙区比例代表並立制の評価を尋ねたところ「評価しない」「あまり評価しない」が計62％に上った。評価しない理由は「『政治とカネ』の問題がなくならないから」が36％で最多。問題が依然解消しないことへ