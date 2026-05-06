福島県浪江町の請戸漁港（手前）と東京電力福島第1原発＝2023年（共同通信社ヘリから）6日午前4時35分ごろ福島県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は福島県中通りで震源の深さは約90キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.2と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝白河新白河、田村都路、浪江（福島）▽震度2＝仙台泉、仙台空港、名取、角田、柴田、亘理（宮城）郡山湖南、白河表郷、相馬、田村、本宮、