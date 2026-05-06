ボクシングの元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・渡嘉敷勝男氏が５日、ＹｏｕＴｕｂｅ「トカちゃんねる」を更新。モンスターの今後について改めて言及した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、元世界３階級制覇王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との防衛戦（２日、東京ドーム）で３―０の判定勝ちを収めた。今後は１階級上のフェザー級転向を視野に入れる一方で、現階級のまま世界スーパーフライ級３団体統一王