マーベラスの１０周年記念大会は、横浜ＢＵＮＴＡＩに満員の観衆を集めて大成功に終わった。大会後に創設者の長与千種（６１）は、東京・日本武道館への進出を表明した。まずは８月８日の東京・後楽園ホール大会を満員にすることが条件。「志を高く持たないと、プロレスはつまらなくなる」と、全日本女子プロレスの黄金期に数々の名勝負を生んだ大会場を目指すといい、１１年目からさらなる躍進を狙うことを宣言した。団体エー