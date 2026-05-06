新戦力投入も？ノアの前ＧＨＣヘビー級王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が、ＯＺＡＷＡ（２９）へのフラストレーションを爆発させた。１３日の後楽園大会でＯＺＡＷＡとの一騎打ちを控える稲村はこの日、カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ、キッド・ライコス１号、キッド・ライコス２号と組んで１０人タッグ戦に出場。ＯＺＡＷＡ、杉浦貴、ヌル、タダスケ、政岡純の「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ