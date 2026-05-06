「ザ・リング」PFPで1位返り咲きボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が4日（日本時間5日）、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に返り咲いた。吉報を受けて井上は自身のXを更新。添えた1枚の写真にファンの視線が集まった。井上は2日、5万5000人が埋めた東京ドームで元世界3階級制覇王者・中谷