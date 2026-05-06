シンガー・ソングライターの大塚愛（４３）が初めてアーティストをプロデュースしたことが５日、分かった。プロデュースを手がけたのは宮崎県出身のＮａｔｓｕ（１５）と、沖縄県出身のＹｕｎ（１６）による現役女子高生ユニット「Ｐａｓｍａｌ（パマル）」。自ら作詞・作曲を担当した楽曲「スマイルん」で、６月６日に配信デビューする。２人は、とあるオーディション会場で出会い意気投合。「アーティストになる」という共通