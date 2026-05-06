◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人が２安打ながらヤクルトに競り勝ち「こどもの日」５年ぶりの勝利を飾った。４回、大城卓三捕手（３３）がそれまで無安打投球を許していた先発の吉村から右翼席に決勝の３号３ラン。Ｇ党の少年少女を大喜びさせた一発だけではなく、捕手としても今季初先発の赤星優志投手（２６）を好リードし、３勝目をアシスト。チームも連敗を３で止め、首位・阪神との差も２