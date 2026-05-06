◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）中日・金丸が、７回４安打２失点で自身初の２連勝。自己最多３勝目を挙げた。攻撃に流れを呼び込み、２試合続けて今季最多タイ７得点で２度目の３連勝。「勝ちを積み重ねていきたい」と、うなずいた。プロ初登板先発で黒星を喫した２５年５月５日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）から１年。この日は、初回に森下、７回は前川に被弾したが「一発の後、すぐに切り替