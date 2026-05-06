◆パ・リーグオリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックスは５日、育成の宮国凌空（りく）投手（２０）を支配下登録したと発表した。年俸５００万円（推定）で背番号は６５に変更。８日の日本ハム戦（京セラＤ）でプロ初登板先発することも決まった。宮国は東邦（愛知）から２３年の育成ドラフト３位で入団し、３年目の今季はファーム・リーグで西地区最多タイの４勝（１敗）、防御率２・６３。この日から１