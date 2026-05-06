◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）阪神は、２戦連続の逆転負けで４カードぶりの負け越しが決まり、１分けを挟んだ「こどもの日」の連勝も９で止まった。前日４日の中日戦（バンテリンＤ）で５回５失点ＫＯの門別に続き、今季初先発の早川が４回途中６失点（自責点５）の大乱調。２位のヤクルトが巨人に敗れて首位陥落は免れたが、藤川監督は「プロらしい練習と取り組みをしていかなければいけない