◆パ・リーグオリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手（２８）が、苦しみながら「来日初＆日米最長身勝利」をつかんだ。「グレードＡと言える球が一つもなかった」と打ち明けたのは、キッズと掛け合ったヒーローインタビューを終えた後。５登板目で自己最長の７回を無失点で粘り、「本当にしんどかったです」と、２１３センチの長身を折り曲げた。４回まで無安打。５回１死一、