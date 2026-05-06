国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。今年は２０２３年以来３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された。超ショートホールに、５日の練習ラウンドでは池ポチャが続出し、選手から悲鳴が相次いだ。××