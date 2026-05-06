プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２年ぶりに「世界最強」に返り咲いた。ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」が４日（日本時間５日）、最新の「パウンド・フォー・パウンド」（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）を発表。前回２位だった尚弥が、世界ヘビー級３団体統一王者オレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝を上回り１位となった。×