シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル（43）が5日放送のJ-WAVE「TRES BIEN! BOHEMIAN! SPECIAL 2026」（後8・00)に出演し、子育てで一番大切にしていることについて語った。リスナーからの質問に答えたもので「今、息子10歳なんですけど、私が何か教えることより、子供に教えられることがずっとあるんだなって思っていて」と語った。宇多田は「例えば、社会に溶け込めるように学校とかそういう場って、子供にとっても親も