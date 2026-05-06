イギリスのロンドン自然史博物館に保管されていたアイヌ民族の遺骨が返還されました。国外に持ち出されていた遺骨が返還されるのは、これで4例目です。記者「ロンドンの自然史博物館で、アイヌの儀式が始まりました。先祖への供養を行っています」ロンドン自然史博物館で5日、アイヌ民族の遺骨の返還式典が行われ、日本から、北海道アイヌ協会の理事長や黄川田アイヌ施策担当大臣らが出席しました。返還されたのは1865年に北海道八