平塚競輪場で開催中のG1「第80回日本選手権競輪」は最終日。11Rで決勝戦（優勝賞金1億300万円）が行われる。“ダービー王”の称号と「グランプリ2026」（12月30日、いわき平）の出場権利を懸けた大一番だ。充実期を迎えた吉田に期待する。目標にする佐々木は吉田と真杉のS班2人に任された以上、果敢に駆ける。番手で車間を空けてから、後輩の頑張りを無駄にせず、タテに踏み込んで史上8人目のダービー連覇だ。3番手真杉の逆転