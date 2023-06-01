UAE東部フジャイラの石油産業地区で無人機攻撃後に立ち上る煙（4日公開のソーシャルメディアから、ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは5日、トランプ米政権が4日に始めたホルムズ海峡での船舶通過の支援措置をイラン側に事前に通知し、妨害しないよう警告していたと伝えた。緊張が激化し、停戦崩壊につながることを回避する狙いだったが、イラン側は無視する形で船舶や米艦艇のほか、UAEを攻撃し