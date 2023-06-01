6日午前4時35分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福島県の白河市と田村市、それに浪江町です。【各地の震度詳細】■震度3□福島県白河市田村市浪江町■震度2□福島県郡山市