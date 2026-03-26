[5.5 U17アジア杯GL第1節 日本 3-1 カタール ジェッダ]U-17日本代表は5日、AFC U17アジア杯サウジアラビア2026の初戦でU-17カタール代表と対戦し、3-1の逆転勝利を収めた。前半は相手に先制点を許す苦しい流れとなったが、後半にFW齋藤翔(横浜FCユース)の同点ゴール、MF北原槙(FC東京)の2得点が生まれ、初戦で貴重な白星を掴み取った。日本は3-4-2-1の布陣で、GKに大下幸誠(鹿島ユース)、DFに元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、エゼモ