ボートレース若松のオール福岡支部による「スポーツニッポン杯GW特選競走」は最終日、優勝戦を迎える。岡村慶太が準優11Rでイン速攻戦を披露し、5月初戦にして今年9回目の優出を決めた。最大の強みは快速の出足。これを武器に前節の津から2場所連続＆今年4回目のVを狙う。本大会3連覇を目指す今井貴士に、状態を上げている瓜生正義が強敵となる。岡村が今年4回目のVに挑む。出足系統は今節の中でも上位。準優同様、隙のない