ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は2日目。これからの女子レーサー界をリードする若手を紹介する「君こそスター候補」は田上凜（24＝大阪）を取り上げる。昨年の山田理央からタスキを受け継ぎ、ド派手なドレスで“ミス38位”としてオープニングセレモニーに登場。ファンの熱視線を浴びた田上は「あんな格好は初めてです。こんなことをやるタイプじゃないです」と苦笑いを浮かべた。インキープの初