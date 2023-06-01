サイ・ヤング賞3度、通算222勝を誇るブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）がスポニチ本紙の単独インタビューに応じ、厳しい球数制限が敷かれる米球界の現状に警鐘を鳴らした。近年、複数投手による継投が主流だが、それが故障増加の一因になってはいないか。先発投手が100球以上投げる“日本流”のマネジメントに、レジェンド右腕は未来を見いだしている。（聞き手・奥田秀樹通信員）――昨秋ワールドシリーズの会