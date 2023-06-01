今月は、まるがめと浜名湖でダブルオールスターが開催される。5日、まるがめでレディースオールスターが開幕した。ファン投票で初日12Rドリーム戦の2号艇に選ばれた井上遥妃に大注目。同じ徳島支部で同期の田中駿兵（23）にニューヒロイン候補の素顔を教えてもらった。「とにかく負けず嫌い。感性も凄いけど人一倍努力していると思います。“格好いいモンキーターンがしたい”と言っていて一緒に練習している。自分と足の使い