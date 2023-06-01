ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は2日目を迎える。注目は11Rだ。ドリーム戦を鮮やかに捲り差した西橋。ペラ調整がうまくいったようで良化を示唆。ファンの期待に応える走りで魅了する。初日唯一連勝の鎌倉がセンターから緩急自在に構える。米丸は調整をやり直してターン回りを強化できれば。エース機を駆る登が穴候補。積極果敢に握って回る。＜1＞西橋奈未ペラを叩いて良くなっている。出足を