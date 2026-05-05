信号が青になったにもかかわらず、前のクルマが発進しないと、思わずクラクションを鳴らしてしまうことがあります。 しかし、あおり運転などが問題視される昨今、このようなクラクションの使い方は問題ないのでしょうか。 むやみにクラクションを鳴らすと違反？重い罰則を受ける場合も… 前方の運転手がスマートフォンを見ていたり、ぼんやりしていたりするケースなど、信号が青に変わっても前のクルマ