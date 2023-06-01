ルビオ米国務長官、ロシアのラブロフ外相（いずれもゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ロシア外務省は5日、ラブロフ外相とルビオ米国務長官が同日に電話会談したと発表した。国際情勢や米ロ関係について意見交換したほか、米ロの今後の接触日程も協議した。イランやウクライナを巡る情勢などを話し合ったとみられる。会談は建設的で実務的だったという。