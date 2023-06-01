長野県阿智村の住宅で、きのう遺体で見つかった男女3人はこの家に住む母親と2人の子どもと身元が確認されました。警察によりますと、きのう午前3時すぎ、長野県阿智村の住宅に住む10代の長男が「母から暴力を振るわれた」と交番に届け出ました。駆けつけた警察官が外から声をかけましたが応答はなく、県外にいた父親に確認をしたうえで中に入ったところ、3人の遺体を見つけました。その後の調べで、死亡したのはこの家に住む大藪英