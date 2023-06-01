怪我人やコンディション不良の選手が続出している日本代表にまた激震が走った。北中米ワールドカップのメンバー発表を５月15日に控え、フライブルクのMF鈴木唯人が鎖骨を骨折したのだ。クラブは４日、「手術を受け、無期限の離脱となる」とリリースした。夢の舞台への出場が危ぶまれるなか、韓国メディアもこの悲報に反応。『Xports News』は「日本代表は二軍でワールドカップに臨むのか？ 主力MFが鎖骨骨折でまた離脱。無期