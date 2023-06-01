準決9Rを勝った古性が決勝進出一番乗り。しかも無傷の3連勝で決めた。「そこまでギアを入れることなく決勝に進めて余力がある。最後は思い切って行きたい」と、まだ上積みが見込める。これまで4走制で1走目から3連勝したのは23年弥彦の寛仁親王牌と2場所前の伊東記念の2度だけ。共に完全Vを飾っている。ダービー初制覇でグランドスラムに王手だ。【8R】中石は逃げても捲っても強い。佐藤一との＜6＞＝＜1＞流し。【11R】