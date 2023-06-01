中国・湖南省の花火工場で爆発があり、26人が死亡した事故で、同じ工場でおととしにも1人が死亡する爆発事故があったことがわかりました。中国国営の中央テレビによりますと、4日午後、湖南省瀏陽市にある花火工場で爆発がありました。これまでに26人の死亡が確認され、61人がけがをしたということです。爆発があった工場で働いているという男性は、当日は休みでしたが、工場に出勤していた姉が重傷を負ったといいます。工場で働く