カンボジアの首都プノンペンにある特殊詐欺拠点が摘発され、日本人男性1人が保護されました。現地当局は、日本人男性が犯罪組織によって監禁されていた人身取引の被害者だとしています。カンボジア捜査当局は、首都プノンペンで4日、特殊詐欺拠点として使われていた集合住宅を捜索し、詐欺に関与したなどの疑いで中国人やベトナム人合わせて16人を拘束。また、この建物で日本人男性1人を保護したと発表しました。日本人男性は、タ