小泉防衛大臣はフィリピンとの間で、日本の護衛艦などの輸出に向け、協議体を設置することで合意しました。小泉防衛大臣「フィリピンへのあぶくま型護衛艦を含む防衛装備品の移転の実現に向けて、具体的な議論を開始していくことで一致しました」小泉大臣は、きのう、フィリピンのテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古の護衛艦などの輸出に向け、新たな協議体を設置することで合意したと明らかにしました。日本政府は先月、防