気象台は、午前4時13分に、洪水警報を石垣市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・石垣市に発表 6日04:13時点石垣島地方では、6日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□大雨警報・土砂災害・浸水6日朝にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報【発表】6日朝にかけて警戒■竹富町□大雨警報・浸水6日朝にかけて警戒1時間最大雨量90mm□