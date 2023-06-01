イングランド２部でシーズン二桁得点を記録した日本人ストライカーが、日本代表には定着できていない。この事実に、韓国メディアが驚きを持って注目している。『Best Eleven』は「衝撃！ 日本人初“英国シーズン10ゴール”のFW、代表には選ばれもしない...“競争高度化”日本代表チームのスカッド」と見出しを打ち、日本代表の選手層の厚さを考察した。記事で取り上げられたのは、ブラックバーンに所属する大橋祐紀だ。「今季