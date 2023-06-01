アルビレックス新潟は6日にホーム5連勝を懸けて徳島と対戦する。4月25日から今月10日までの16日間で5試合を戦うタイトな日程は3試合を消化。フィールドプレーヤーで唯一フル出場しているDF船木翔（28）は、約1万3000人の来場が予想される一戦で勝利はもちろん、魅せるプレーも約束した。前節の讃岐戦から中2日。船木は「疲れていないと言えばうそになる」と言いながらも練習では軽快な動きを見せた。感じているのは大型連休期