WEST.が5日、全国ツアーの横浜アリーナ公演を行った。アルバム「唯一無二」を引っ提げてのツアーで、「唯一無二を探す旅」をテーマにメンバー全員で演出と構成を手掛けた。重岡大毅（33）が詞と曲、振り付けを担当した曲「これでいいのだ！」では、1万5000人の「これでいいのだ！」コールに合わせてダンス。新作コントではビバリーヒルズの若者たちをコミカルに演じ、ファンを大爆笑させた。アコースティックコーナーやバンド