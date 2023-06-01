ＷＥＳＴ．が５日、神奈川・横浜アリーナで全国ツアー「ＷＥＳＴ．ＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６唯一無二」（全９都市２８公演、計２８万４０００人動員）の神奈川公演初日を迎えた。同公演のバックには、関西ジュニアの岡佑吏（ゆうり）、山中一輝（いつき）、浦陸斗、大内リオン、伊藤篤志、池川侑希弥、丸岡晃聖、中川惺太（せいた）も出演。関西ジュニア８人だけのステージでは「僕たちの関西魂を横浜の皆さんに届けま