俳優の海宝直人（３７）が５日、東京・シアタークリエで開幕する主演ミュージカル「レベッカ」（６日〜６月３０日）の公開ゲネプロに、豊原江理佳（２９）、明日海りお（４０）ら主要キャストとともに登場した。英国のゴシックロマンス小説が原作。日本では２００８年に初演され、７年ぶり４回目の上演になる。上流紳士・マキシムを演じる海宝は「演出の山田（和也）さんが稽古序盤におっしゃった『みんなで作るレベッカ』と