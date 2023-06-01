3人組グループ・Number_iの『3XL［EP］』が、6日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場。自身通算7作目のデジタルアルバム1位を獲得し【※1】、男性グループによる「通算1位獲得作品数」記録はBTSに次ぐ歴代2位に【※2】、国内男性グループでは歴代1位となった。【動画】Number_i、“3XL級”にハマっているもの告白初週DL数は、2026年3月9日付での大森元貴を上回り【※3】、2026年度最高の3.0