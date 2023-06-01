M!LKの「爆裂愛してる」が、6日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において週間再生数728.2万回（7,281,885回）を記録し、4週連続・通算5週目の1位を獲得。国内グループでは今年度【※】初めて4週連続1位を達成した。【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV累積再生数は1億44.4万回（100,444,081回）。累積再生数1億回突破は「好きすぎて滅！」（登場15週で達成）を超え、自身最速となる登場12週目で達成、2026年度