WEST．が5日、横浜アリーナで全国ツアー「WEST. LIVE TOUR 2026唯一無二」神奈川公演初日を迎えた。今年でデビュー12周年。この日は12枚目のフルアルバム「唯一無二」を引っさげ、リード曲「これでいいのだ！」や「ええじゃないか」などアンコール含め全31曲を披露した。歌あり、コントあり、関西仕込みの7人らしい笑いあふれるステージを展開した。6月28日に千秋楽を迎える今ツアーは9都市28公演で約28万4000人を動員予定。手を