俳優海宝直人（37）が5日、ミュージカル「レベッカ」（5月6日〜6月30日、東京・シアタークリエ）の開幕を前に、公開通し稽古を行った。英国の広大な敷地、マンダレイを舞台に、サスペンスとロマンスが絡み合う重厚な作品で、08年の初演以来、何度も上演されてきた。今回は7年ぶり4回目で、キャストを一新しての上演となる。主人公で、上流階級の紳士、マキシム・ド・ウィンターを演じる海宝は「新たなミュージカル『レベッカ』を、