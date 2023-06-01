ロシアを訪問している自民党の鈴木宗男参議院議員は、日本とロシアの双方の漁船が互いの排他的経済水域内で行う地先沖合漁業の漁獲量交渉について、ロシア側が5月後半にも再開する方向で調整を進めているとの認識を示しました。日本とロシア双方の漁船が200カイリ水域での漁獲量を決める「地先沖合漁業協定」の交渉は2026年分がまだ合意に至っておらず、交渉も中断した状態が続いています。鈴木氏は5日、ロシア漁業庁のヤコブレフ