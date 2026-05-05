東京都庭園美術館が、20世紀を代表するイギリスの陶芸家 ルーシー・リー（Lucie Rie）の回顧展「ルーシー・リー展 ―東西をつなぐ優美のうつわ―」を開催する。会期は7月4日から9月13日まで。日本での展覧会開催は約10年ぶりとなる。【画像をもっと見る】ルーシー・リー（1902〜1995年）は、オーストリアのウィーンで誕生。ウィーン工芸美術学校でろくろを用いた制作を学び、陶芸の道へと進んだ。作家としての地位を順調に確立